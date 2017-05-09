Команда Крамника, Грищука и Непомнящего досрочно выиграла командный ЧР в Сочи

Команда «Сибирь-Сириус» досрочно гарантировала себе победу в командном чемпионате России по шахматам, который проходит с 1 по 10 мая в Сочи. За новоиспечённых чемпионов страны выступают Владимир Крамник, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Аниш Гири (Нидерланды), Ян Непомнящий, Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Антон Коробов (Украина) и Денис Хисматуллин.

В шестом туре «Сибирь-Сириус» победила СДЮСШОР ШШ со счётом 5:1 и за тур до окончания соревнований имеет в активе 12 очков из 12 возможных. Вторым идёт «ШСМ Legacy Square Capital» (9 баллов), третьим — «Малахит» (7), четвёртым — «Медный всадник» (6).