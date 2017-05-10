«Тюмень» сократила отставание от «Газпрома-Югра» в 1/4 финала ЧР по мини-футболу

«Тюмень» в третьем матче четвертьфинала чемпионата России по мини-футболу на своей площадке переиграла «Газпром-Югра» со счётом 4:2 и сократила отставание в серии до минимума — 1-2. Четвёртая встреча противостояния пройдёт в Тюмени в четверг, 11 мая.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч

«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:2 (2:1)

Голы: Лобков, 11 (1:0), Чишкала, 20 (1:1), Антошкин, 21 (2:1), Милованов, 38 (3:1), Антошкин, 45 (4:1), Кайо, 50 (4:2);

Счёт в серии: 2-1.