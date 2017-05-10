«Дина» стала первым полуфиналистом плей-офф ЧР по мини-футболу

Московская «Дина» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу переиграла КПРФ со счётом 9:6 и одержала победу в противостоянии — 3-0. В полуфинале «Дина» сыграет либо с «Тюменью», либо с «Газпромом-Югра».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч
КПРФ (Москва) — «Дина» (Москва) — 6:9 (4:5)
Голы: Асадов, 4 (0:1), Абрамов, 8 (0:2), Денисов, 12 (1:2), Кутузов, 12 (1:3), Лин, 13 (2:3), Ниязов, 14 (2:4), Кейруш, 19 (3:4), Лин, 20 (4:4), Понкратов, 24 (4:5), Понкратов, 31 (4:6), Абрамов, 43 (4:7), Асадов, 44 (4:8), Паулиньо, 47 (5:8), Паулиньо, 49 (6:8), Абрамов, 50 (6:9)
Счёт в серии: 0-3.