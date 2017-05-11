«Тюмень» сравняла счёт в четвертьфинальной серии ЧР с «Газпромом-Югра»

«Тюмень» нанесла на своей площадке поражение «Газпрому-Югра» со счётом 4:2 в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги чемпионата России по мини-футболу. Подопечные Евгения Осинцева сравняли счёт в противостоянии, исход которого решится в пятом матче в Югорске.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. 1/4 финала. Четвёртый матч

«Тюмень» — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:2 (1:1)

Голы: Коцич, 13 (1:0), Кайо, 34 (1:1), Батырев, 39 (2:1), Батырев, 42 (3:1), Лысков, 48 (3:2), Коцич, 49 (4:2);

Счёт в серии: 2-2.