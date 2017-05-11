«Динамо» выиграло у «Синары» в четвёртом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

«Динамо» нанесло поражение «Синаре» в серии послематчевых пенальти в четвёртой встрече четвертьфинальной серии Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, которая состоялась в Екатеринбурге.

Первый тайм гости провели на отлично, вырвавшись вперёд на два мяча. Во второй половине встречи, однако, подмосковной команде не удалось удержать победный счёт, и они позволили перевести игру в дополнительное время. За два мини-тайма победителя выявить не удалось, и всё решилось в серии пенальти, где сильнее оказалась команда Алекберова. Таким образом, счёт в серии стал 2-2, и теперь всё решится в пятом матче, который состоится на площадке «Динамо».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал

Четвёртый матч

«Синара» (Екатеринбург) — «Динамо» (Московская область) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1 — по пенальти).

Голы: Бастриков (38), Шистеров (43) — Вилде (3), Робиньо (17).