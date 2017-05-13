Мамедов: после успеха на ОИ секции по фехтованию не справлялись с потоком детей

Главный тренер сборной России по фехтованию, олимпийский чемпион Ильгар Мамедов заявил, что после успешного выступления сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро популярность этого вида спорта в стране резко выросла.

«После нашего выступления в Рио много детей пришло в фехтование. Залы просто не справлялись с потоком детей. В секции, школы, училища, где есть фехтовальные клубы, приходилось заниматься отсевом и отбором. Раньше тренеры пытались набрать группу, а сейчас занимаются отбором. Ведь невозможно, чтобы 100 человек занимались в одно время на тренировке! Олимпиада стала большим толчком для фехтования в России.

Также важную роль сыграл ещё и правильный показ фехтования по телевидению. Те люди, которые вообще не разбираются в фехтовании, звонили, поздравляли, писали сообщения. Настолько хорошо было показано. Ведь фехтование — это что? В сабле всё моментально происходит, например. В шпаге ещё «фонари» висят, там понятно что и как, а в рапире и сабле… не сразу поймёшь, кто отбил атаку, кто контратаковал. Это всё сложно, но передавались эмоции, а эмоции передаются только грамотным показом», — цитирует Мамедова «Р-Спорт».