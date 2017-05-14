Свидлер: не знаю, что в партии происходило и было ли у меня лучше или хуже

Российский гроссмейстер Петр Свидлер прокомментировал свою победу чёрными фигурами над индийцем Пенталой Харикришной в третьем туре второго этапа Гран-при ФИДЕ.

«Чёрными никогда со старта резко на победу не играешь, но противник довольно рано показал, что готов играть максимально остро и в стыковую.

«Грюнфельд» — очень боевой дебют, но белые, как и в любом другом, могут выбрать что-то сухое и перекрыть чёрным путь к победе, по крайней мере из дебюта. Но в том варианте, который Хари сегодня выбрал, получилось боевое продолжение. Я по-прежнему не знаю, что в партии происходило и было ли у меня лучше или хуже. Это одна из тех партий, в которой действительно будет что дома посмотреть», — приводит слова Свидлера «Газета.Ru».