Петрова: я живу гандболом и чувствую в себе силы играть на таком же уровне

Олимпийская чемпионка 34-летняя гандболистка «Ростова-Дон» Майя Петрова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказала, почему после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро её перестали вызывать в сборную, а также сообщила, что продлила контракт с клубом.

«Тут никакого секрета нет. Меня просто не приглашали. Если бы Евгений Васильевич Трефилов позвонил… Да и без звонка можно было обойтись, достаточно приглашение в клуб прислать, я бы, наверное, сыграла на чемпионате Европы. С другой стороны, он прекрасно видел моё состояние после Олимпиады, как тяжело я входила в сезон и как оценивала свою физическую форму на «троечку с минусом». И опирался на девочек, которые на тот момент были в лучшей форме и у которых есть перспективы для дальнейшего выступления за национальную команду.

Участие в чемпионате мира? Я уже немолодой игрок и загадывать на такой далёкий срок не хочу. Но в июне я сборной однозначно постараюсь помочь, если попаду в окончательную заявку.

Карьеру я не завершаю. Я продлила контракт с «Ростовом-Дон» ещё на один сезон. Мне нравится гандбол, я живу им и чувствую в себе силы играть на таком же уровне. Хочется и в Лиге чемпионов добиться высокого результата", — рассказала Петрова.

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