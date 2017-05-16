Мамиашвили: думаю, что Лебедев морально устал от борьбы

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал решение двукратного чемпиона мира Виктора Лебедева завершить карьеру. Спортсмен стал советником мэра Якутска по общим вопросам.

«Я думаю, что Виктор морально устал от борьбы. Вне ковра вызовы не менее жёсткие, и я хочу пожелать Вите принять их достойно. У меня нет сомнений, что он добьётся больших успехов и за пределами борцовского ковра, где он проделал большой путь и достиг высоких результатов, — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.