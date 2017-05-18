Белова стала четвёртой на турнире по конкуру в Австрии

Российские спортсмены Наталья Белова и Алексей Тюшкевич выступили на турнире по конкуру в Австрии. 11 мая в маршруте Бриллиантового тура с высотой препятствий до 145 см Белова на Квик Шайн заняла 10-е место (76,63 секунды; 0 штрафных очков), Тюшкевич Кроссе стал 11-м (86,10 секунды; 0 штрафных очков).

12 мая в маршруте 135 см Наталья на Фердинанде заняла 11-е место (69,84 секунды; 0 штрафных очков). 13-го в маршруте 140 см она на Фердинанде показала пятый результат (72,87 секунды; 0 штрафных очков). В этот же день Наталья на Квик Шайн в маршруте 145 см стала 20-й (84,57 секунды; 4 штрафных очка).

14 мая в Гран-при соревнований в маршруте 145 см Белова на Квик Шайн заняла четвёртое место (52,21 секунды; 0 штрафных очков), а на Фердинанде — 16-е (81,55 секунды; 0 штрафных очков).

В финале Платинового тура с высотой препятствий до 140 см Тюшкевич на Кроссе стала 20-м (79,20 секунды; 1 штрафное очко).