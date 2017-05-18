Асеева: получила разрыв крестообразной связки и травму мениска, но не унываю

Российская конькобежка Надежда Асеева рассказала о своём состоянии после операции на колене. В апреле спортсменка получила травму и была вынуждена пропустить первые сборы национальной команды.

«Получила травму на восстановительном сборе, неудачно упала. Думала, вывих, но оказалось всё серьёзнее. Неполный разрыв крестообразной связки, боковая связка. При операции выяснилось, что там ещё и травма мениска. Но духом не падаю, не унываю. Команда меня поддерживает. С Ольгой Фаткулиной каждый день переписываемся. Сейчас буду восстанавливаться, унывать нельзя. В спорте были случаи, когда люди возвращались и добивались результатов после более серьёзных травм. Ничего не бывает легко», — цитирует Асееву «Р-Спорт».