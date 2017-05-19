Новый руководитель набсовета РУСАДА будет избран до конца мая

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского наблюдательного совета Сергей Хрычиков прокомментировал требование Всемирного антидопингового агентства об отставке двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА.

«Требование заключалось не в том, чтобы ушла Исинбаева, а в том, чтобы председатель и вице-председатель наблюдательного совета были не зависимы от всех заинтересованных сторон. Как вы помните, Исинбаева была выдвинута Олимпийским комитетом России. Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет — они вправе предложить другую кандидатуру.

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь-десять дней. Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей — по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета", — приводит слова Хрычикова ТАСС.