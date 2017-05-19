Президент ВАДА: надеюсь, РУСАДА возобновит работу в начале июня

Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди выразил надежду, что Российское антидопинговое агентство РУСАДА возобновит свою работу в начале июня.

«То, что сделано на этом этапе, действительно важно. И я благодарен совету учредителей ВАДА за предоставление в соответствии с дорожной картой зелёного света для возобновления программы тестирования в России. Надеюсь, РУСАДА сможет возобновить работу в начале июня.

Следующее заседание совета учредителей ВАДА состоится в ноябре, и я действительно надеюсь, что к этому моменту процесс реализации дорожной карты по восстановлению РУСАДА будет завершён", — приводит слова Риди Reuters.