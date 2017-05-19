Россиянки поспорят за бронзу этапа КМ по стрельбе из блочного лука в Шанхае

В Шанхае (Китай) проходит первый этап Кубка мира по стрельбе из лука. Женская сборная России в стрельбе из блочного лука в составе Александры Савенковой, Натальи Авдеевой и Марии Виноградовой победила австралиек (228:218) и команду Ирана (224:219), а в полуфинале уступила сборной Южной Кореи (222:229). За бронзу россиянки поспорят с командой Китайского Тайбэя.

Мужская сборная России в блочном луке стартовала с победы над австралийцами – 229:227, а в четвертьфинале уступила американцам – 226:238.

В миксте россияне в 1/8 финала проиграли иранцам – 142:150.