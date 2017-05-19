Российские гимнастки лидируют в многоборье на юниорском ЧЕ в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) стартовали чемпионат и юниорское первенство Европы по художественной гимнастике. После первого вида соревнований в групповых упражнениях в двоеборье (пять пар булав) юниорская сборная России занимает первое место. Вторыми идут представительницы Израиля, третьими – белорусские гимнастки.

Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Будапешт (Венгрия)

Юниорки. Многоборье. После первого вида. Пять пар булав

1. Россия – 17,000.

2. Израиль – 16,350.

3. Беларусь – 16,200.

Соревнования в Будапеште завершатся 21 мая.