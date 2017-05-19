Исполком МОК 9 июня обсудит вопрос выбора столиц Игр 2024 и 2028 годов

9 июня исполнительный комитет Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне рассмотрит вопрос одновременного выбора мест проведения Олимпиады 2024 и 2028 годов, сообщает пресс-релиз МОК. Ранее была создана рабочая группа по вопросам реформирования процесса выбора городов. Она представит отчёт после докладов представителей Парижа и Лос-Анджелеса, которые претендуют на Олимпийские игры 2024 года.

Выборы столицы летних Олимпийских игр — 2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.