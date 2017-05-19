Шардаков из «СКА-Нефтяника» признан самым ценным игроком сезона-2016/17

Полузащитник хабаровского «СКА-Нефтяника» Юрий Шардаков признан самым ценным игроком сезона-2016/17, сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. В финале чемпионата России хабаровский клуб обыграл иркутский «Байкал-Энергию» со счётом 6:2. Шардаков в завершившемся сезоне отметился 20 голами и 32 результативными передачами в 28 матчах.

Самым результативным игроком и лучшим снайпером чемпионата стал Артём Бондаренко из «СКА-Нефтяника» – 76 голов и 17 результативных передач в 33 матчах.

Самым ценным игроком плей-офф признан ещё один представитель «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин. Лучшим вратарём назван Роман Чермных, защитником — Юрий Викулин (оба — «Енисей» Красноярск), полузащитником – Ишкельдин, нападающим – Евгений Иванушкин («Байкал-Энергия»), новичком – Евгений Филиппов («Динамо» Москва).

В других номинациях победили: «Игрок-джентльмен» — Сергей Шабуров («Динамо» Москва), руководитель клуба чемпиона — руководитель хоккейного клуба «СКА-Нефтяник»; тренер клуба чемпиона — Михаил Юрьев («СКА-Нефтяник»), лучший судья — Григорий Минаев (Санкт-Петербург).