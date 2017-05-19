«Динамо» сравняло счёт в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»

Подмосковное «Динамо» нанесло поражение «Сибиряку» со счётом 5:1 во втором полуфинальном матче Суперлиги чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Новосибирске.

На этот раз, в отличие от первой встречи, в которой в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Сибиряк», «Динамо» владело явным преимуществом и одержало вполне логичную победу. Таким образом, счёт в серии стал 1-1, и теперь выяснение отношений продолжится на площадке «Динамо».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Полуфинал

Вторые матчи

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 1:5 (0:3).

Голы: Сими Сайотти (38) — Вилде (10, 18, 42), Фукин (20), Бурков (32).