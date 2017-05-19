Магомедов — чемпион Европы по боевому самбо в весе до 57 кг

Россиянин Курбан Магомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг на чемпионате Европы по боевому самбо в Минске. В финале он одержал победу над украинцем Андреем Кучеренко, которому досталась серебряная награда. Бронзу разделили между собой представитель Армении Харутян Саргсян и белорус Артур Крухов.

Боевое самбо. Чемпионат Европы. Минск, Беларусь

Мужчины. Весовая категория до 57 кг

1. Курбан Магомедов (Россия).

2. Андрей Кучеренко (Украина).

3. Харутян Саргсян (Армения) и Артур Крухов (Беларусь).