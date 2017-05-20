Фелпс предложил Хэкетту вместе выступить на Олимпиаде в Токио

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс предложил трёхкратному победителю Олимпийских игр австралийцу Гранту Хэкетту вместе выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Просто два старых приятеля возвращаются в бассейн… Грант Хэкетт. 2020?» — написал Фелпс на своей странице в сети «Инстаграм», опубликовав совместную фотографию с австралийцем.

Напомним, что Хэкетт объявил о завершении карьеры в 2008 году, однако в 2014-м вернулся в бассейн для выступления на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, но не смог пройти отбор. Фелпс завершил выступления после Игр-2016.