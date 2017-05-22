«Динамо» вышло вперёд в полуфинальной серии ЧР по мини-футболу с «Сибиряком»

«Динамо» нанесло поражение «Сибиряку» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу, который состоялся 22 мая в Подмосковье.

Благодаря победе «Динамо» вышло в серии вперёд — 2-1. Четвёртая встреча пройдёт также на площадке команды Алекберова завтра, 23 мая. В случае победы «Сибиряка» решающий, пятый матч состоится 26 мая в Новосибирске.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Полуфинал

Третьи матчи

«Динамо» (Московская облать) — «Сибиряк» (Новосибирск) — 2:1 (1:0, 1:1).

Голы: Вилде (11), Ари (28) — Иванов (49).