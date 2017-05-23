Смирнов: сотрудники ВАДА прибудут в Москву для поддержки восстановления РУСАДА

Почётный президент Олимпийского комитета России, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал о ситуации с восстановлением соответствия Российского антидопингового агентства кодексу Всемирного антидопингового агентства.

«18 мая на заседании совета учредителей ВАДА в Монреале было принято решение о самостоятельном тестировании РУСАДА. Это решение уже согласовано. ВАДА рассматривает восстановление РУСАДА как важнейший шаг. Уже на этой неделе сотрудники ВАДА прибывают в Москву для оказания поддержки в подготовке расширенной программы восстановления.

В докладе Макларена где-то недостаточно доказательств, это отметил и генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли, и другие представители МОК и ВАДА, но вместе с тем этот доклад заставил нас прислушаться к результатам этой работы. В последние годы много российских спортсменов были дисквалифицированы. Это говорит о невозможности нашей системы на том этапе предотвращать случаи употребления допинга", — рассказал Смирнов на президентском совете по физкультуре и спорту.