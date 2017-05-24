Чемпионка ОИ Бобровникова сыграла в финале Кубка ЕГФ, несмотря на беременность

Левый полусредний гандбольного клуба «Ростов-Дон», олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Владлена Бобровникова ждёт ребенка, сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте». О своей беременности спортсменка узнала перед финальными матчами Кубка ЕГФ с немецким «Битигхаймом», но всё равно решила выйти на площадку и в итоге помогла команде завоевать трофей.

Также Бобровникова сыграла в финальной серии плей-офф чемпионата России с тольяттинской «Ладой», которая завершилась победой команды из Ростова-на-Дону.