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Сыктывкар может принять чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года

25 мая 2017, четверг. 10:59. Другие

25 мая в Москве проходит заседание исполкома Международной федерации хоккея с мячом. Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной в рамках этого мероприятие провёл презентацию Сыктывкара как кандидата на проведение чемпионата мира по бенди 2021 года.

Ожидается, что официальная заявка на проведение мирового первенства может быть подана летом 2017 года после согласования с Министерством спорта РФ и получения гарантий от правительства Республики Коми.

В 2018 году чемпионат мира примет Хабаровск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Хоккей с мячом
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