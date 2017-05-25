Легкоатлетка Конева спустя месяц после родов приступила к лёгким тренировкам

Старший тренер сборной России по лёгкой атлетике в группе прыжков Антон Назаров сообщил, что победительница зимнего чемпионата мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева спустя месяц после рождения ребенка приступила к тренировкам. 17 апреля Конева родила в Сочи девочку.

«Роды прошли хорошо. Врачи уже разрешили Екатерине делать лёгкие восстановительные тренировки, она приезжает к нам на стадион в Сочи. Мы ждём её возвращения на соревнования уже ближайшей зимой», — приводит слова Назарова ТАСС.

Также Назаров сообщил, что серебряный призёр зимнего чемпионата Европы 2015 года в прыжках с шестом Александр Грипич, получивший разрыв ахиллова сухожилия в феврале 2016 года, выступит на командном чемпионате России, который пройдёт в Сочи 25-26 мая.