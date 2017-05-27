Клишина стала 4-й на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла четвёртое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). Клишина, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6,70 метра.
Победительницей с результатом 7,01 метра стала американка Бриттни Риз. Второе место заняла ещё одна представительница США Тианна Бартолетта (6,83 метра), третье — британка Лоррейн Юджен (6,78).
Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Юджин, США
Женщины. Прыжки в длину
1. Бриттни Риз (США) — 7,01 м.
2. Тианна Бартолетта (США) — 6,83 м.
3. Лоррейн Юджен (Великобритания) — 6,78 м.
4. Дарья Клишина (Россия) — 6,70 м.