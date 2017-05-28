Итальянцы выиграли ЧЕ-2017 по академической гребле, россияне — седьмые

На чемпионате Европы — 2017 по академической гребле, который прошёл в Рачице (Чехия), сборная России сумела завоевать четыре медали — одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

Чемпионами Европы в составе легковесной четвёрки без рулевого стали Алексей Викулин, Александр Чаукин, Александр Богдашин и Максим Телицын. Серебро в заезде легковесных двоек без рулевого завоевали Никита Болозин и Алексей Кияшко. Бронзовыми призёрами стали женская восьмёрка с рулевой и мужская четвёрка без рулевого.

Сборная России заняла седьмое место в общекомандном медальном зачёте, который выиграли итальянцы, завоевавшие восемь медалей (3 золота, серебро и 4 бронзы).