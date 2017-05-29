Призёр Олимпийских игр Морозов одержал две победы на турнире по плаванию в США

Призёр Олимпийских игр Владимир Морозов одержал две победы на соревнованиях Speedo Grand Challenge в США. На дистанции 100 м вольным стилем он стал лучшим с результатом 49,47 секунды. На дистанции 50 м вольным стилем Владимир занял первое место с результатом 21,91 секунды.

Ранее Морозов квалифицировался на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) на этих дистанциях.

24-летний спортсмен является двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира, многократным чемпионом мира и Европы на короткой воде.