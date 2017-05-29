Курашов: FIS внёс в проект календаря КМ по фристайлу финал и два этапа в РФ

Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов сообщил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) включила в проект календаря на сезон-2017/18 этап и финал Кубка мира по ски-кроссу, а также этап по акробатике в России.

«Мы заявили этап Кубка мира по ски-кроссу до 2022 года в Миассе. Чтобы он традиционно проходил у нас, чтобы его проведение было приурочено ко Дню защитника Отечества – где-то в 20-х числах февраля. Единственное исключение – предстоящий сезон, потому что в феврале Олимпиада-2018, но тем не менее FIS пошёл навстречу и согласовал проведение в Миассе этапа и финала Кубка мира — они пройдут 3 и 4 марта. Также включили в календарь на 6 января этап Кубка мира по акробатике в Москве.

Проведение финала Кубка мира очень почётно, и мы довольны этим. Это проект календаря, окончательное утверждение календаря будет на осенней конференции в Швейцарии. Обычно за этот период между весенней и осенней конференциями вносятся уточнения", — цитирует Курашова «Р-Спорт».