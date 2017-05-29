Вудс задержан по обвинению в вождении в нетрезвом виде

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс был задержан по обвинению в вождении в состоянии опьянения, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные полиции.

В три часа ночи спортсмена доставили в полицейский участок, находящийся неподалёку от его дома — около муниципалитета Джупитер-Айленд. Согласно протоколу, его выпустили в 10:30 утра по местному времени.

14-кратный победитель турниров «Мэйджор» в последние годы борется с травмами. В последний раз он принимал участие в соревнованиях в начале февраля.