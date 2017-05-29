Ирландские пятиборцы выиграли смешанную эстафету на 4-м этапе КМ, россияне — 8-е

Четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью в Джонкове (Польша) завершился смешанной эстафетой. Лучшими в этом виде программы стали ирландцы Наталия Койл и Артур Лэнигэн-О’Киффи. Дарья Грибова и Александр Савкин финишировали восьмыми. Россияне достаточно ровно прошли все виды пятиборья, наверстав ошибки фехтования в конкуре и комбайне.

Современное пятиборье. Кубок мира. 4-й этап. Джонков, Польша

Смешанная эстафета

1. Наталия Койл / Артур Лэнигэн-О’Киффи (Ирландия) – 1436.

2. Анника Шлой / Кристиан Циллекенс (Германия) – 1422.

3. Елена Потапенко / Павел Ильяшенко (Казахстан) – 1420…

8. Дарья Грибова / Александр Савкин (Россия) – 1349.