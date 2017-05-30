Великая: мои олимпийские медали потеряли свой лоск, я непременно их поменяю

Олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Игр в Рио-де-Жанейро российская саблистка Софья Великая сообщила, что намерена поменять олимпийские награды из-за ухудшения их внешнего вида.

«Эти медали я много кому показывала, например в школах, давала детям в руки и подумала, что они поэтому потеряли свой лоск. Но потом я услышала, что и у других спортсменов они начали облезать, портиться, даже у тех, кто ухаживал за ними должным образом и хранил их в сейфе. Я поняла, что они просто плохого качества. Международный олимпийский комитет предложил поменять их, и я непременно воспользуюсь этим. Пока я их ещё не отправила», — цитирует Великую «Интерфакс».