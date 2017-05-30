ПФК «Спартак» победил «Бетювс» на Кубке европейских чемпионов, забив 9 голов

Московский «Спартак» в матче второго тура группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре (Португалия) оказался сильнее голландского клуба «Бетювс» со счётом 9:5. В составе подопечных Руслана Перная трижды отличился испанец Эду Суарес, а ещё два гола забил украинец Роман Пачев.

Накануне красно-белые в серии пенальти уступили португальскому «Спортингу», а в заключительном туре сыграют с латвийским РТУ. В плей-офф выйдут победители всех 9 групп, а также 7 лучших команд из ставших вторыми.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Группа Е. 2-й тур

«Бетювс» (Нидерланды) — «Спартак» (Москва, Россия) — 5:9 (1:3, 4:4, 0:2)

«Спортинг» (Португалия) — РТУ (Латвия) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).