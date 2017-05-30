«Локомотив» вышел в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Московский «Локомотив» во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Назаре разгромил «ЛСА Первез» со счётом 7:1. Подопечные Ильи Леонова благодаря этому успеху и победе итальянского «Виареджо» над молдавским «Джокером-Торнадо» гарантировали себе первое место в группе и выход в плей-офф турнира.
Пляжный футбол. Мужчины. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия
Группа В. 1-й тур
«ЛСА Первез» (Бельгия) — «Локомотив» (Москва, Россия) — 1:7 (0:3, 0:2, 1:2)
«Виареджо» (Италия) — «Джокер-Торнадо» (Молдавия) — 14:3 (8:0, 2:0, 4:3).