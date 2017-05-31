Шибаев и Скачков вышли во второй раунд ЧМ по настольному теннису

Россияне Александр Шибаев и Кирилл Скачков вышли во второй раунд чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе (Германия) в парном разряде. На старте основной сетки соревнований они одолели южнокорейскую пару Чан У Джин / Чон Санин со счётом 4:1 (11:6, 5:11, 11:9, 11:8, 11:9). В следующем круге Шибаев и Скачков сыграют с иранцами Ношадом и Нимой Аламиан.

Алексей Ливенцов / Михаил Пайков в первом раунде проиграли французскому дуэту Симон Гози / Квентин Робино – 2:4 (11:9, 5:11, 8:11, 11:5, 8:11, 9:11).

Россиянки Яна Носкова и Мария Тайлакова в первом раунде одолели турецкую пару Симай Кулакчекен/Озге Йилмаз – 4:3 (8:11, 11:7, 11:5, 8:11, 10:12, 11:8, 11:7). Полина Михайлова и Ольга Воробьёва проиграли северокорейскому дуэту Ри Хён Сим/Ри Ми Гён – 0:4 (8:11, 4:11, 3:11, 9:11).