Карякин опустился на 11-ю строчку в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 9-й на 11-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации. Его соотечественник Владимир Крамник сохранил за собой третью позицию. Лидером остался норвежец Магнус Карлсен. В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань. Лучшая из россиянок, Екатерина Лагно, занимает седьмую строчку.
Шахматы. Рейтинг Международной шахматной федерации. Мужчины
1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2832.
2. Уэсли Со (США) — 2812.
3. Владимир Крамник (Россия) — 2808...
11. Сергей Карякин (Россия) — 2781.
Женщины
1. Хоу Ифань (Китай) — 2666.
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2583.
3. Анна Музычук (Украина) — 2569…
7. Екатерина Лагно (Россия) — 2539.
8. Александра Костенюк (Россия) — 2537.