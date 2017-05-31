Карякин опустился на 11-ю строчку в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 9-й на 11-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации. Его соотечественник Владимир Крамник сохранил за собой третью позицию. Лидером остался норвежец Магнус Карлсен. В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань. Лучшая из россиянок, Екатерина Лагно, занимает седьмую строчку.

Шахматы. Рейтинг Международной шахматной федерации. Мужчины

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2832.

2. Уэсли Со (США) — 2812.

3. Владимир Крамник (Россия) — 2808...

11. Сергей Карякин (Россия) — 2781.

Женщины

1. Хоу Ифань (Китай) — 2666.

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2583.

3. Анна Музычук (Украина) — 2569…

7. Екатерина Лагно (Россия) — 2539.

8. Александра Костенюк (Россия) — 2537.