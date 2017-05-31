Шибаев пробился во второй круг ЧМ по настольному теннису в Дюссельдорфе

Россиянин Александр Шибаев одержал победу над египтянином Мохамедом Аль-Беяли со счётом 4:2 в матче первого круга чемпионата мира по настольному теннису, который проходит в Дюссельдорфе (Германия). Его соотечественник Алексей Ливенцов проиграл представителю Гонконга Вон Чун Тину — 3:4.

Настольный теннис. Чемпионат мира. Дюссельдорф, Германия

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Александр Шибаев (Россия) — Мохаммед Аль-Беяли (Египет) — 4:2.

Алексей Ливенцов (Россия) — Вон Чун Тин (Гонконг) — 3:4.

Ранее стало известно, что ещё один россиянин Григорий Власов не сумел пройти во второй круг ЧМ, проиграв венгру Томашу Лакатошу со счётом 2:4.