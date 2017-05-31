Хошу выступила с критикой в адрес FINA за изменение формата КМ по плаванию

Трёхкратная чемпионка мира Катинка Хошу (Венгрия) раскритиковала Международную федерацию плавания за изменение формата проведения Кубка мира по плаванию.

«Инновационная идея от FINA? Максимум четыре старта для одного пловца на одном этапе Кубка мира? Мои поздравления, FINA, вы убедились, что я не смогу проплыть и выиграть больше в этом году. Это всё, что вы сделали. Вы говорите, что «изменения в правилах получили благоприятные отзывы от спортсменов и тренеров», но вы никогда нас об этом не спрашивали. Поэтому плавание по-прежнему является любительским видом спорта и не привлечёт к себе больше внимания. Пловцы ведь не должны плавать больше, правильно? Не дай бог, наш вид спорта привлечёт больше внимания. Это невероятно», — написала спортсменка на своей странице в «Фейсбуке».

Новые правила FINA не позволяют спортсменам выступать более чем на четырёх дистанциях за один этап Кубка мира.