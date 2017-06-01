Произвольный танец Синициной и Кацалапова поставлен под музыку Рахманинова

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, что их новый произвольный танец поставлен под музыку Сергея Рахманинова — «Концерт для фортепиано № 2» и «Вокализ».

«Подобного никогда не случалось со мной раньше. Однажды, пару недель назад, мы с Викой пришли с музыкой, которая нам понравилась. Следом пришёл хореограф Сергей Петухов, предложив музыку, которая, по его мнению, очень нам подойдёт. А через час на тренировке Саша Жулин предложил послушать выбранную им для нас музыку. И во всех случаях это была одна и та же музыка — второй концерт Рахманинова», — цитирует Кацалапова Golden Skate.

«Мы очень любим эту музыку. Она будет хорошо сочетаться с «Вокализом» Рахманинова, а мы будем красиво кататься на коньках — стремительно, с новыми элементами. Мы все думали об одном и том же, так что быстро выбрали музыкальное сопровождение для произвольного танца», — добавила Синицина.