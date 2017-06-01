Ласицкене выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне

Менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Ласицкене (Кучиной) Ольга Назарова сообщила, что спортсменка примет участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (Швейцария), который пройдёт 6 июля. На минувшей неделе Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США). 8 июня она выступит на этапе лиги в Риме (Италия), а 18 июня – в Стокгольме (Швеция).

«Мария получила приглашение от организаторов этапа „Бриллиантовой лиги“ в Лозанне и выступит на этих соревнованиях», — цитирует Назарову «Р-Спорт».