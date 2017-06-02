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Шибаев и Скачков проиграли в четвертьфинале ЧМ по настольному теннису

2 июня 2017, пятница. 15:45. Другие

Россияне Александр Шибаев и Кирилл Скачков не смогли пробиться в полуфинал чемпионата мира по настольному теннису в Дюссельдорфе (Германия) в парном разряде. В четвертьфинале соревнований они проиграли южнокорейской паре Чон Ёнсик / Ли Сангсу со счётом 1:4 (12:10, 5:11, 5:11, 9:11, 9:11).

Шибаев — серебряный призёр чемпионата Европы 2011 года в парном разряде, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2013, 2015).

Больше представителей России в мужском парном разряде на чемпионате мира не осталось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Шибаев Кирилл Скачков
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