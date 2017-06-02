Шибаев не сумел выйти в 1/8 финала ЧМ по настольному теннису

Чемпионат мира по настольному теннису продолжится в Дюссельдорфе (Германия) без россиян. Лидер национальной команды Александр Шибаев, занимающий 34-е место в мировой классификации, в 1/16 финала одиночного разряда проиграл второй ракетке мира китайцу Фань Чжэндуну в пяти сетах со счётом 1:4 (12:14, 4:11, 4:11, 13:11, 7:11).

Шибаев стал самым успешным россиянином на турнире, войдя в число 32 лучших в одиночном разряде и в восьмёрку сильнейших в паре с Кириллом Скачковым. В четвертьфинале Шибаев и Скачков уступили южнокорейской паре Чон Ёнсик/Ли Сангсу со счётом 1:4.