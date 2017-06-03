«Локомотив» сыграет с «Брагой» в полуфинале Кубка европейских чемпионов

Португальская «Брага» в заключительном четвертьфинале Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу переиграла соотечественников из «Спортинга» со счётом 3:2. За выход в финал португальцы поспорят с московским «Локомотивом». В другом полуфинале сыграют саратовская «Дельта» и украинский «Артур Мьюзик».

Отметим, что за «Брагу» выступают пять чемпионов мира — 2017 в составе сборной Бразилии: Маурисиньо, Мао, Катарино, Бруно Шавьер и Бокинья.

Пляжный футбол. Кубок европейских чемпионов. Назаре, Португалия

Полуфинал

«Брага» (Португалия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).