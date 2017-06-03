«Динамо» в третий раз обыграло «Дину» и стало чемпионом России по мини-футболу

«Динамо» в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги на своей площадке обыграло московскую «Дину» со счётом 6:4 и завоевало золотые медали чемпионата страны.

Счет в матче на 7-й минуте открыл Нандо, но вскоре Эскердинья забил ответный гол в ворота бело-голубых. Перед перерывом Нандо отличился во второй раз. Во втором периоде Нандо довёл число забитых мячей до четырёх. Не ушёл без второго забитого гола и Эскердинья.

Первые два матча на площадке «Дины» также остались за «Динамо» (2:1 и 3:1 ДВ).

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Плей-офф. Финал. Третий матч

«Динамо» (Московская область) — «Дина» (Москва) — 6:4 (2:1).

Голы: Нандо, 7, 21, 45, 50, Сергеев, 29, Бадретдинов, 31 — Эскердинья, 9, 36, Асадов, 30, Хамадиев, 38.

Счёт в серии: 3-0.