Тренера мини-футбольного «Динамо» облили шампанским прямо на пресс-конференции

Главный тренер мини-футбольного «Динамо» Темур Алекберов пришёл на пресс-конференцию прямо из чемпионской раздевалки, где бело-голубые пили шампанское из кубка чемпионов России, который завоевали в 11-й раз. Наставник делился с журналистами эмоциями от завоевания трофея, когда в пресс-центр с возгласами «Мы – чемпионы!» ворвались его подопечные и облили наставника шампанским из кубка.

«Это очень важно! Мы не должны потерять такую команду. Сегодня это суперважно! Очень быстро можно всё растерять и очень трудно создать такой коллектив. Это счастье очень сложно передать словами. Я очень давно кланяюсь в пол каждому игроку», — говорил Алекберов в этот момент.

Видео доступно на официальном канале АМФР в YouTube.