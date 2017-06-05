Женская сборная России по лыжным гонкам перед ОИ будет тренироваться на Сахалине

Женская сборная России по лыжным гонкам перед Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) будет тренироваться на Сахалине.

«Базой для тренировок спортсменок станет новый лыжно-биатлонный комплекс, возведение которого сейчас продолжается в Южно-Сахалинске», — сообщает официальный сайт правительства Сахалинской области.

На данный момент на объекте бетонные работы выполнены на 95%, планировка территории — на 70%. В состав сахалинского лыжно-биатлонного комплекса будут также входить гостиницы, которые построят за счёт инвесторов.