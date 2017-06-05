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Мельникова: я не феминистка

5 июня 2017, понедельник. 22:28. Другие

Российская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр Ангелина Мельникова решила поставить точку в дискуссии, которую вызвала её публикация в «Инстаграме». 16-летняя спортсменка поделилась со своими подписчиками фотографиями, на которых позировала в белой футболке с надписью Everybody Should Be Feminist («Все должны быть феминистками»).

«Твиттер» ОКР, поделившись фото гимнастки, сделал неоднозначную подпись, которую под шквалом критики вскоре удалил. Однако историю по-прежнему обсуждают блогеры и западные СМИ.

Сама Мельникова выложила новое фото, на котором сделала надпись о том, что она не феминистка.

Я не феменистка

Я не феменистка

Фото: Ангелина Мельникова
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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