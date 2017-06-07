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Ологонова и Воробьёва занимают вторые места в новом рейтинге UWW

7 июня 2017, среда. 12:47. Другие

Объединённый мир борьбы представил новый рейтинг в женской борьбе. Две россиянки занимают вторые места — Ирина Ологонова (до 55 кг) и Наталья Воробьёва (до 69 кг). Любовь Овчарова (до 60 кг) располагается на третьей позиции.

Женская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 55 кг
1. Маю Мукаида (Япония).
2. Ирина Ологонова (Россия).
3. Одунайо Адекуройе (Нигерия).

До 60 кг
1. Пеи Сюнрю (Китай).
2. Эллисон Раган (США).
3. Любовь Овчарова.

До 69 кг
1. Сара Досо (Япония).
2. Наталья Воробьёва (Россия).
3. Дженни Франссон (Швеция).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ирина Ологонова Наталья Воробьёва
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