Крутских — пятый после двух дней чемпионата мира «Финн-мастерс»

На острове Барбадос стартовал чемпионат мира по парусному спорту «Финн-мастерс». В соревнованиях принимают участие 115 яхтсменов из 29 стран. Россию представляют победитель чемпионата мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2016 Владимир Крутских, а также Феликс Деникаев, Михаил Петрига, Владимир Бутенко и Ланфранко Чирилло. Ещё один россиянин Роман Ходыкин выступает под флагом Великобритании, сообщает официальный сайт ВФПС.

По итогам двух гоночных дней лидируют многократный победитель чемпионата мира чех Михаэль Майер и победитель чемпионата мира 2016 года испанец Рафаэль Трухильо.

Лучший из россиян, Владимир Крутских, располагается на пятом месте.