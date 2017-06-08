Вратарь ПФК «Локомотив» и сборной РФ Бухлицкий выбыл минимум на 3-4 недели

Вратарь московского пляжного футбольного клуба «Локомотив» Андрей Бухлицкий рассказал о своём самочувствии, а также о приблизительных сроках восстановления. 35-летний голкипер является двукратным чемпионом мира.



«После первичного осмотра подтвердилась информация о надрыве боковой связки. Это минимум 3-4 недели. Жду своего врача для более детального осмотра. После этого уже будут известны точные сроки восстановления», — сказал Бухлицкий в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.